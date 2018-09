Ubriachi si scagliano contro la polizia, notte di caos alla Zecca

La segnalazione al centralino del 112 è arrivata intorno alle 2 di notte: alcuni abitanti dei palazzi di via Edilio Raggio si lamentavano della presenza di un gruppo di persone che urlavano e schiamazzavano sotto le finestre.

Sul posto è intervenuta una volante della questura, che ha subito individuato 4 uomini e li ha fermati per un controllo, identificandoli in 4 cittadini marocchini tutti tra i 30 e i 34 anni. Alla vista dei poliziotti hanno iniziato a protestare, sino a quando uno degli ubriachi non si è scagliato su un agente iniziando a spintonarlo.

Nel caos del momento, uno dei 4 è riuscito a scappare a piedi: per gli altri 3 sono invece scattate le manette.