Spaccia davanti a scuola, giovane in manette ad Albaro

Durante tutto l'anno scolastico, periodicamente, in tutti gli istituti scolastici, specialmente quelli delle scuole Medie Superiori, i carabinieri effettuano un'attività specifica di contrasto all'uso e allo spaccio di ogni genere di sostanze stupefacenti.

Durante uno di questi servizi, la pattuglia della stazione carabinieri di Forte San Giuliano ha notato un giovane sospetto, che, come accertato di seguito, aveva in via Zara la disponibilità di un garage, con due accesi, di cui uno direttamente sul cortile di un istituto scolastico.

Dopo specifici servizi di osservazione, i militari hanno fermato e identificato il giovane in un 23enne, già gravato da pregiudizi di polizia. Perquisito il box, i carabinieri hanno trovato 90 grammi circa di hashish, 72 semi di marijuana e residui di fiore della stessa, otto telefoni cellulari, utilizzati per le attività di contatto per lo spaccio, due coltelli a serramanico e 550 euro in contanti, il tutto posto sotto sequestro.

Il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e dopo le formalità è stato trasferito nel carcere di Marassi.