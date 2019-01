Dai Meganoidi a Bruno Morchio, campagna social contro lo sgombero dello Zapata

Riccardo Armeni, bassista dei Meganoidi; lo scrittore Bruno Morchio, papà del celebre investigatore genovese Bacci Pagano; e ancora musicisti, attori, registi e “semplici” genovesi che hanno deciso di schierarsi contro la decisione di sgomberare il centro sociale Zapata di Sampierdarena.

La campagna, come spesso accade, parte sui social, e si sta diffondendo a macchia d’olio con un hashtag dedicato, #iostoconlozapata, che è già comparso su decine di bacheche. Il riferimento è all’annuncio che l’assessore comunale alla Legalità, Stefano Garassino, ha fatto in consiglio comunale: rispondendo a un’interrogazione presentata dal consigliere leghista Davide Rossi sullo sgombero del Terra di Nessuno, Garassino aveva chiarito che «i centri sociali saranno trattati come una qualsiasi altra associazione: chi non paga chiude e chi non si attiene alle regole chiude», citando anche lo Zapata tra i centri che verranno chiusi per primi.

«Lo Zapata da 25 anni è un luogo di aggregazione, cultura, autorganizzazione sociale e politica nel cuore di Sampierdarena - è la replica via social - È uno spazio aperto che da sempre combatte razzismo, fascismo, sessismo e sfruttamento. Oggi, come ieri, lo Zapata è attivo nel quartiere e ospita una palestra popolare, spettacoli teatrali, un birrificio artigianale, concerti e tutto questo in forma gratuita o ad un prezzo accessibile a tutti e tutte».

«La Lega ci vuole sgomberare perché i centri sociali sono l'esatto opposto della cultura e dei valori che loro vorrebbero diffondere - concludono i gestori dello Zapata - All'assessore Garassino rispondiamo che non sarà così semplice sgomberare 25 anni di storia».