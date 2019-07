Carico di droga alla festa di musica elettronica, arrestato

Sabato 27 luglio 2019 i carabinieri di Santo Stefano D'Aveto in località Lago delle Lame di Rezzoaglio, durante un evento musicale denominato 'Yantra Connection', hanno notato un giovane sospetto.

Fermato e identificato in P. D. di 33 anni, gravato di pregiudizi di polizia per reati inerenti di stupefacenti, abitante in provincia di Torino, il ragazzo è stato trovato in possesso di 12 grammi circa di hashish, 7 grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina, 5,5 grammi di mdma, una modica quantità di speed, 2 pastiglie di ecstasy, un francobollo di lsd, un coltellino multiuso, un bilancino, un inalatore e la somma di 220 euro in banconote di vario taglio, sequestrata insieme allo stupefacente.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Marassi.