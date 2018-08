Via XXV Aprile, 11 giorni di chiusura al traffico per lavori urgenti

Chiusa al traffico di autobus (soprattutto), moto e auto via XXV Aprile, la strada che da piazza Fontane Marose porta a piazza De Ferrari, dalle 8 di lunedì 20 agosto alle 20 di venerdì 31 agosto. Lo ha reso noto il Comune, spiegando che la chiusura è dovuta a «lavori urgenti e non più procrastinabili».

In particolare, Iren e Aster interverranno sulle canalizzazioni della rete nera e sulle strutture stradali ormai malridotte (ricordiamo la gigantesca voragine che vi si era aperta marzo 2015), anche in considerazione del sostenuto traffico di autobus. Vietato dunque il transito veicolare, con la sola esclusione dei veicoli e dei mezzi in servizio lavorativo.

Il Comune fa sapere che sarà garantito il transito ai veicoli da e per le proprietà laterali carrabili con transito da piazza De Ferrari, regolamentato da movieri, ai mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento e il transito pedonale in tutta sicurezza. Istituiti inoltre i seguenti provvedimenti:

- piazza Fontane Marose: ripristino del doppio senso di circolazione regolamentato da semaforo, con obbligo ai veicoli con direzione levante/ponente di proseguire a destra in via Interiano e, all’intersezione con piazza Portello, proseguire a destra in Galleria Nino Bixio. Nel settore di sosta riservato ai taxi la sosta è consentita solamente con disposizione rasente al marciapiede, su una fila, al fine di consentire ai veicoli in transito la possibilità di effettuare l’inversione di marcia;

- via Interiano: ripristino del doppio senso di circolazione, regolamentato da semaforo, con obbligo di svolta a destra, verso la Galleria Nino Bixio, per i veicoli provenienti da Piazza Fontane Marose;

- piazza del Portello: per i veicoli provenienti dalla Galleria Nino Bixio, obbligo di proseguire diritti o di svoltare a destra in via Caffaro. Vengono installati new jersey;

- piazza De Ferrari, abrogazione del divieto di transito ai veicoli privati.