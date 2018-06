Fanno shopping in via Venti, ma si "dimenticano" di pagare: ragazze nei guai

Lunedì 25 giugno una pattuglia di carabinieri del Nucleo Radiomobile ha arrestato due ragazze di 20 anni per aver cercato di rubare capi di abbigliamento all'interno di un noto centro commerciale di via XX Settembre.

Si tratta di una giovane di origini polacche incensurata e di una ragazza rumena nullafacente già nota alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. Le due ragazze sono state sorprese mentre rubavano capi di abbigliamento del valore complessivo di circa 350 euro dopo aver rotto le placche antitaccheggio. Sono state arrestate e portate presso la stazione dei Carabinieri di Forte San Giuliano in attesa del giudizio per direttissima, che si terrà nella giornata di martedì 26 giugno.