Cane cade dal cornicione, interviene la Croce Gialla

È caduto da un cornicione di una palazzina, in bilico tra la vita e il vuoto. Protagonista un cane di media taglia precipitato in via San Vincenzo, all'intersezione con via XX Settembre.

Decine di persone si sono fermate in lacrime temendo il peggio, ma secondo i vigili del fuoco intervenuti sul posto l'animale sarebbe vivo.

Testimoni raccontano di aver visto i padroni, arrivati subito dopo l'incidente, accarezzare il povero cane, uno spinone color nero.

Sta arrivando anche la Croce Gialla specializzata nel soccorso animale.

Notizia in aggiornamento.