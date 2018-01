Prende una stanza in albergo, lo cercava la polizia di tutto il mondo

La polizia genovese ha arrestato, in via XX Settembre alle ore 7 del mattino, un 28enne originario della Bosnia Erzegovina colpito da un mandato di cattura internazionale per i suoi traffici illeciti.

Mandato di cattura internazionale

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine l'uomo si è presentato presso un hotel di via XX Settembre richiedendo la disponibilità di una camera, ma quando l’addetto alla reception ha inserito i dati nel portale “alloggiati web”, è immediatamente scattato presso la sala operativa della Questura un allarme che evidenziava un provvedimento di cattura internazionale, emesso nel gennaio 2017, a carico dell’ospite dell’albergo. Gli agenti, dopo accertamenti più approfonditi, hanno verificato che si trattava di un 28enne bosniaco ricercato dall'autorità giudiziaria della propria nazione poiché membro di un’organizzazione criminale dedita alla contraffazione di valuta. I poliziotti delle volanti dell’Upg. si sono pertanto recati presso l’albergo per procedere all’arresto dell’uomo trovandolo nella camera appena assegnata. L'uomo è stato poi portato nel carcere di Marassi.