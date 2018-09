Maxi sequestro di sigarette illegali al Vte

I finanzieri del II Gruppo Genova hanno intercettato e sequestrato presso il bacino di Pra'-Voltri un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri illecitamente introdotti nel territorio italiano. Le indagini, dirette e coordinate dalla Procura delle Repubblica presso il tribunale di Genova, hanno permesso alle Fiamme Gialle liguri di individuare, perquisire e sottoporre a sequestro un container proveniente dal Vietnam, contenente sigarette non dichiarate.

I finanzieri, hanno scoperto il carico illegale all'interno di un container stivato dietro un carico di copertura costituito da oggetti da giardinaggio posto a ridosso del portellone di accesso, per nascondere il carico illegale, e stivato in modo tale da impedirne l'individuazione a un eventuale controllo svolto dall'esterno.

Le sigarette sequestrate ammontano nel complesso a 400mila pacchetti realizzati mediante la contraffazione dello storico marchio Marlboro della multinazionale del tabacco Philip Morris International. Il peso complessivo del carico illegale intercettato dai militari delle Fiamme Gialle ammonta a otto tonnellate, per un valore sul mercato al dettaglio pari a circa due milioni di euro.

Le sigarette, confezionate con packaging in lingua francese e araba, sarebbero state successivamente immesse sul mercato attraverso le banlieue di Marsiglia, destinazione ultima della spedizione. Il sequestro ha consentito di impedire l'introduzione sul mercato di sigarette potenzialmente pericolose per la salute, tenuto conto che spesso tali generi in contrabbando sono realizzati nell'assoluta inosservanza delle regole inerenti il divieto di utilizzo di sostanze nocive.