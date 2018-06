Autotrasportatori, 5 giorni di sciopero al Vte

Stop ai servizi di autotrasporto nel porto di Genova per 6 giorni: la notizia arriva dalle associazioni di categoria, che hanno annunciato che la protesta, prevista da giovedì 12 a martedì 17 luglio nei Terminal Vte, è stata organizzata per puntare il dito contro le ormai note difficoltà operative che gli autotrasportatori affrontano ogni giorno.

«Le imprese di autotrasporto contestano ormai da molto tempo enormi tempi di attesa al carico/scarico dei contenitori, code dei veicoli nelle cosiddette aree buffering causate dai blocchi operativi, fermi camion tassativi per “cambi turno”, e denunciano la conseguente impossibilità di programmare viaggi e consegne, la inevitabile diffusione di irregolarità nei tempi di guida e di riposo e violazioni della sicurezza stradale - fanno sapere Genova Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Fai-Conftrasporto e Trasportounito in una nota congiunta - L’autotrasporto si è fatto carico di una enorme perdita di produttività, sostenendo costi economici che non è più in nessun modo in grado di sostenere ed accollarsi».

Le associazioni sottolineano le ripetute richieste di confronto con il Terminal e la scelta di collaborare in modo «attivo e responsabile», insieme ai referenti delle associazioni di rappresentanza degli operatori portuali, per la realizzazione del piano di lavoro istruttorio e di analisi dei problemi avviato dall’Autorità di Sistema Portuale: «Purtroppo i problemi non sono stati risolti e le attese e criticità operative che i nostri veicoli subiscono forzatamente al Terminal Vte stanno diventando, con l’aumento dei traffici portuali, sempre più gravi. Per questo motivo le associazioni di categoria - prosegue la nota - rappresentando la forte tensione espressa dagli imprenditori anche nel corso dell’ultima assemblea unitaria svoltasi il 27 giugno 2018, hanno deciso la dichiarazione di fermo dei servizi di trasporto su gomma nel Porto di Genova - Terminal Vte nei giorni 12, 13, 14, 16, 17 luglio 2018».

La richiesta primaria è il tempestivo avvio delle trattative per la redazione di un accordo scritto che coinvolga Autorità di Sistema Portuale, istituzioni, operatori e autotrasportatori che riconosca «il principio per cui il costo delle attese dei camion venga indennizzato, la tracciabilità telematica e verificabilità pubblica dei tempi operativi e delle attese in tutte le fasi del ciclo camionistico (fase documentale, pre-gate, gate in, carico/scarico cnt, gate out), e le procedure, i termini e la valorizzazione degli indennizzi destinati ai vettori danneggiati».