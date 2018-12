Via Rubens chiusa tra Voltri e Arenzano: «Riapre giovedì»

Dopo aver parlato prima di settimane e poi di mesi, arriva la svolta sui lavori di ripristino di via Rubens, chiusa dal 26 novembre a causa di una voragine che aveva inghiottito l'asfalto.

La strada - che poi sarebbe la via Aurelia - è l'unico collegamento percorribile in auto tra Voltri e Arenzano, escludendo l'autostrada. La sua chiusura - in seguito al cedimento dell'asfalto - aveva suscitato la preoccupazione dei residenti del ponente. Ad allarmare, non solo quel buco di 7 metri per 7, ma soprattutto quel che c'è (o che non c'è più) sotto, a una profondità di 20 metri: le onde infatti hanno scavato e portato via il terrapieno sottostante, creando una vera e propria "caverna" sotto l'asfalto.

Giovedì riapertura a senso unico alternato

Pare però che i tempi si riescano ad accelerare sensibilmente, rispetto a quanto previsto nei giorni scorsi (persino Autostrade, nella sua comunicazione sulla gratuità del tratto Arenzano-Pra', parlava di sei settimane): «Giovedì 6 dicembre apriremo una corsia per il senso unico alternato, abbiamo anticipato - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Paolo Fanghella a Primocanale - e una settimana prima di Natale dovremmo aprire entrambe le corsie, dunque il traffico tornerà regolarizzato in via Rubens. Abbiamo riempito la "caverna" che si era creata sotto il buco nell'asfalto, abbiamo cambiato modalità di intervento per accelerare e ridurre i tempi e siamo riusciti a ottenere che entro la settimana prima di Natale avremo il doppio senso di circolazione».

Via Rubens: un'altra emergenza su cui intervenire

«Interverremo anche - ha poi aggiunto Fanghella - sempre con la stessa tempistica, anche su un altro buco che si stava creando qualche curva prima, andando verso Voltri, dunque interverremo con una doppia messa in sicurezza».