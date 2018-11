Giornate nere per le strade genovesi: cede l'asfalto anche in via Cesare Battisti

Inizio settimana nero per le strade genovesi: dopo la lunga giornata di ieri, che ha visto un importante cedimento del'asfalto in via Rubens, tra Voltri e Arenzano, e una brutta crepa aprirsi in viale Brigate Partigiane, oggi, martedì 27 novembre, tocca a via Cesare Battisti.

La strada, che si trova nel quartiere genovese di Albaro, è stata interessata in mattinata da un nuovo cedimento dell'asfalto, di cui al momento non è ancora chiara l'entità. Non sembrano esserci feriti.