Cede l'asfalto a Voltri, voragine sull'Aurelia: tratto chiuso

Una voragine aperta nel bel mezzo di una delle strade più trafficate del ponente: è successo nel primo pomeriggio di lunedì in via Rubens, all'altezza di Crevari, dove l'asfalto ha ceduto provocando una gigantesca buca.

Il cedimento si è verificato all'altezza del civico 18. Fortunatamente nessun'auto né scooter stava transitando sul tratto al momento del crollo, ma il traffico è stato immediatamente fermato e interdetto dalla Municipale.

Sul posto anche la polizia e i vigili del fuoco: nelle scorse settimane, sin dalla mareggiata del 29 ottobre, l'area era transennata per precauzione per la fuoriscita di acqua e regolata da un semaforo in accordo con il Municipio. Stando ai primi rilievi effettuati, la strada dovrebbe rimanere chiusa 10-15 giorni per consentire la messa in sicurezza.

Inevitabili i disagi al traffico e per chi abita a ponente e di fatto si trova isolato: chi da Arenzano percorre l'Aurelia per raggiungere il capoluogo ligure e chi dal ponente è diretto verso Arenzano deve necessariamente prendere l'autostrada, dove la circolazione è già compromessa a causa di un incidente che ha coinvolto un camion sull'A26, tra il bivio con l'A10 e Masone in direzione Gravellona.