Litigio tra ubriachi sulla spiaggia di Voltri, paura tra i bagnanti

Ha visto due uomini litigare sempre più animatamente, sino ad arrivare alle mani, e notando la presenza di alcuni bambini ha deciso di avvisare le forze dell'ordine prima che la situazione degenerasse: è successo sulla spiaggia di Voltri, affollatissima nella giornata di Ferragosto, a telefonare al 112 una donna che ha assistito a tutta la scena.

La donna ha riferito agli operatori del numero unico di emergenza che due uomini, uno dei quali visibilmente ubriaco, si stavano affrontando sulla spiaggia davanti agli sguardi di una trentina di persone, amici e membri delle rispettive famiglie tra cui anche alcuni minori. Nel timore che la discussione si trasformasse in rissa, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto è quindi arrivata una pattuglia dei carabinieri, che una volta in spiaggia non ha però trovato alcuna situazione preoccupante: la lite si era evidentemente risolta da sola in pochi minuti, senza feriti né altre conseguenze preoccupanti né denunce.