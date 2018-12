Voltri, Aurelia riaperta in entrambi i sensi di marcia

È stata totalmente riaperta la via Aurelia (via Rubens) tra Voltri e Vesima.

I lavori, completati in tempo record, hanno consentito la riapertura in entrambi i sensi di marcia dopo che, il 26 novembre, l'asfalto aveva ceduto aprendo una voragine molto profonda. La strada era stata necessariamente chiusa al transito, ad eccezione di un piccolo passaggio pedonale: grande il disagio dei cittadini e dei commercianti di Voltri e Arenzano (per non parlare di Vesima, che ha rischiato di rimanere completamente isolata) che, per passare in auto, potevano usufruire solo dell'autostrada.

Poi, nel tardo pomeriggio del 7 dicembre, la riapertura a senso unico alternato, contrariamente alle previsioni iniziali decisamente più pessimistiche, e, adesso, a pochi giorni da Natale, anche il semaforo è stato eliminato, e si può passare in entrambi i sensi di marcia.

Ulteriori lavori verranno eseguiti poi dopo le festività per migliorare le condizioni di alcuni tratti della strada.