Verifica intensiva Amt, dieci multe ogni ora

Amt continua con le verifiche intensive settimanali in tutti i quartieri cittadini. Questa mattina, dalle 7 alle 11.30, i controlli si sono svolti a Voltri, in via Don Giovanni Verità. I sei verificatori Titoli di Viaggio di Amt hanno concentrato la loro attività di controllo al capolinea delle linee 96, 97, 101, 193 e 194.

Trecentoventidue i passeggeri controllati, 47 le situazioni riscontrate di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 14%. 18 dei 47 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l'oblazione di 41,50 euro.

Oltre alla quotidiana attività di controllo, le verifiche intensive proseguiranno anche nelle prossime settimane, secondo il piano condiviso con l'assessorato alla Mobilità.