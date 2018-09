Voltri: si rompe un tubo, fiume in strada e case senz’acqua

Ancora disagi in città durante i lavori per la posa della fibra ottica. Questa volta a Voltri, dove una benna ha danneggiato un tubo dell’acqua di grande portata che ha rovesciato in via Guala un vero e proprio fiume.

Il guasto si è verificato intorno alle 23, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Iren per il ripristino della tubatura. L’erogazione idrica è stata quindi sospesa in via Guala, via Cialdini, via Cerusa, un tratto di via delle Fabbriche, salita Biagi e via Viacava, per consentire ai tecnici di riparare la tubatura e ripristinare il servizio entro il primo pomeriggio.

Il traffico ha subito pesanti ripercussioni, ma la scarsa presenza di veicoli ha impedito che si paralizzasse. Il pensiero, però, è andato subito all’emergenza post Morandi e ai disagi legali alla viabilità nel ponente, e a cosa avrebbe significato per la viabilità un guasto del genere durante le ore di punta.

«Siccome in questi giorni non abbiamo abbastanza problemi - ha fatto notare seccato Matteo Frulio, assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Ponente - nell'ultima settimana hanno creato disagi enormi in Via Chiaramone anche di giorno, chiuso a tratti l'unico parcheggio di interscambio che abbiamo a Voltri nonostante l'emergenza viabilitá post Ponte Morandi senza avvertire il Municipio dell'inizio dei lavori... adesso questo».