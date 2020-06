Tromba d'aria a Voltri, scoperchiato un tetto

La scorsa notte i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti a Voltri, in via Don Giovanni Verità, dopo che una tromba d'aria ha causato alcuni danni.

Il forte vento ha scoperchiato la copertura del supermercato Pam, che è stata messa in sicurezza per evitare lo spargimento di materiale. Non si registrano feriti.

Intanto questa mattina alle 8 su tutta la regione è scattata l'allerta gialla per temporali, disposta da Arpal, in vigore per tutto il resto della giornata su tutto il territorio, salvo il ponente e il suo entroterra dove è prevista una chiusura anticipata alle 18, salvo nuove disposizioni, attese in mattinata.