Voltri, crollano lastre d’ardesia da un tetto: intervento dei Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di lunedì per mettere in sicurezza il tetto di una palazzina in via Cerusa, a Voltri.

Le squadre sono intervenute con l’autoscala, sono salite sul tetto e hanno rimosso le lastre di ardesia pericolanti, che rischiavano di cadere sul marciapiede sottostante e ferire qualcuno.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sul posto anche la Municipale per regalare il traffico nel corso dell’operazione.

Allegati