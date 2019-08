Voltri, torna la “tendopoli” sulla spiaggia: sgomberata dalla Locale

Tende e gazebo tornano sulla spiaggia di Voltri, una delle ultime rimaste libere in città, per il weekend. E dopo diverse segnalazioni, alla fine sono intervenuti gli agenti della polizia Locale, che hanno chiesto di rimuoverle per lasciare l’area sgombra e a disposizione di tutti i bagnanti.

Le prime segnalazioni son arrivare sabato, quando sin dalle prime ore della mattina sulla spiaggia hanno fatto la loro comparsa le tende. Un problema ormai noto al Municipio e a tutti i residenti del ponente - oltre che agli abituali frequentatori del litorale di Voltri - così come quello delle grigliate e delle feste in val Varenna, nella zona dei laghetti di San Carlo di Case, anche loro presi d’assalto nel fine settimana e controllati dalla Locale. Che oltre a sanzionare chi accende fuochi (di fatto vietato), si occupa anche di multare chi lascia le auto in mezzo alla strada, incurante della viabilità.

Con il primo weekend di agosto, dunque, sono tornate ad alzarsi le voci dei residenti esasperati dal degrado che i frequentatori della spiaggia si lasciano dietro dopo avere finito di bivaccare: cartacce, bottiglie di plastica e di vetro, immondizia di ogni genere abbandonate sulla sabbia, gesti di inciviltà che infastidiscono molto più dell’assalto al litorale. A segnalare la situazione anche Lorella Fontata, consigliere comunale della Lega, che sui social network ha condiviso una foto della situazione a Voltri confermano l’intervento della Locale.