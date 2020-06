Camion perde tanica di acido cloridrico, intervengono i vigili del fuoco

Nel corso della mattina di mercoledì 3 giugno 2020 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lemerle a Voltri per lo sversamento di un prodotto chimico.

Un camion ha perso una tanica da 20 litri di acido cloridrico, che si è rotto all'impatto col suolo. I vigili del fuoco di Multedo hanno prontamente arginato lo sversamento con materiale assorbente, mentre dalla sede centrale arrivava il mezzo attrezzato per gli interventi di tipo Nbcr (Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radioattivo).

L'inquinamento delle fognature è stato evitato con l'impiego di ulteriore assorbente.