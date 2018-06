Voltri, per i bimbi un'estate senza spiaggia

Le forti mareggiate del dicembre scorso hanno eroso circa un metro di livello in altezza della spiaggia di Voltri, nel tratto di raccordo con la passeggiata a mare. Molti accessi alla spiaggia risultano attualmente impraticabili e, come segnalato anche dal presidente dell'associazione di volontariato Arciragazzi Prometeo Yuri Pertichini: «Da dicembre 2017 ad oggi, nonostante le richieste, nulla è accaduto. La spiaggia dei bambini, progetto che permette a migliaia di bambini e ragazzi dei centri estivi di andare al mare, è a questo punto veramente “appesa” (come la passeggiata che “pende” sul niente ...)».

Il tema in consiglio comunale

Questa situazione, infatti, mette a rischio l’attività del Let della “spiaggia dei bambini”, che costa al Comune poche centinaia di euro l’anno ed è utilizzata da centinaia di bambini e ragazzi dei centri estivi. Un'attività che inizierà il 18 giugno con una situazione che non è ancora stata ancora risolta come segnalato anche nella seduta del consiglio comunale del 5 giugno da Paolo Putti di Chiamami Genova.

La posizione della Giunta

L’assessore ai lavori pubblici Paolo Fanghella ha spiegato: «La situazione è complicata perché il Comune non ha l’obbligo di eseguire un ripascimento a Voltri, in quanto non è lavoro di sua competenza. Nel 2020 avremo tonnellate di smarino che utilizzeremo per il ripascimento. A Voltri, e non solo, sono in programma anche lavori atti a proteggere il ripascimento. Pur non essendo nostra specifica responsabilità, effettueremo comunque alcuni lavori per permettere ai bambini di usufruire di questa spiaggia».