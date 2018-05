Sorpreso a spacciare a Voltri, giovane in manette

Ieri pomeriggio in via Don Giovanni Verità a Voltri, un giovane intento a cedere droga a un consumatore si è accorto di essere stato notato dai militari dell'Arma e, pertanto, si è dato a repentina fuga non prima di essersi disfatto di un involucro gettato all'interno di un vicino negozio di telefonia.

Recuperato l’involucro, i militari hanno appurato che conteneva circa 12 grammi di hashish; lo spacciatore, raggiunto e bloccato dopo una lunga resistenza, senza conseguenze per i carabinieri, è stato identificato in un marocchino di 23 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia.

Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. In mattinata è stato giudicato con rito direttissimo.