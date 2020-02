Voltri, spaccio ai minori nei giardini: pusher 22enne prende a pugni poliziotti per scappare

Da tempo i poliziotti del commissariato di Sestri Ponente tenevano d’occhio i giardini Piccardo, a Voltri, per le numerose segnalazioni di spaccio quotidiano ai minori.

Lunedì sera hanno quindi deciso di entrare in azione, iniziando a controllare i frequentatori dei giardini. Un ragazzo ha spontaneamente consegnato due dosi di marijuana, ma un altro nel vedere le divise si è messo a correre, e nel tentativo di seminare gli agenti che lo stavano fermando ha sferrato pugni e gomitate, colpendo in viso due poliziotti.

Il ragazzo, un 22enne genovese, è stato perquisito: negli slip nascondeva 20 involucri contenenti circa 30 grammi di marijuana e 180 euro in contanti. Nel suo appartamento, perquisito subito dopo, gli agenti hanno trovato altri 317 grammi della stessa sostanza.

Il giovane è stato quindi arrestato per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, ed è stato processato per direttissima in mattinata.