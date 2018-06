Voltri: siringhe nell'area giochi, mamme sul piede di guerra

L’ultimo ritrovamento proprio mercoledì mattina, alcune siringhe usate abbandonate vicino allo scivolo dell’area giochi sotto via Buffa, a Voltri. Il giorno precedente un intero pacco ancora intonso, insieme con altre usate, era invece stato notate da alcune mamme direttamente all’interno di uno dei giochi. E nel quartiere sale l’allarme per un fenomeno sempre più frequente, non soltanto indice di degrado, ma anche pericoloso.

«Ci porto mia figlia tutti i giorni», è uno dei tanti commenti allarmati condivisi sui social, dove i voltresi, soprattutto genitori e nonni, spesso si confrontano su temi legati al quartiere. E quello delle siringhe usate sta diventando sempre più dibattuto: l’area giochi di via Buffa è una delle poche a misura di bambino rimaste nel quartiere, ma se di giorno è un luogo di ritrovo per famiglie, durante la notte sembra trasformarsi in un rifugio per tossicodipendenti.

Parecchie le segnalazioni già arrivate alla polizia Municipale e allo stesso Municipio: tra le ipotesi al vaglio per prevenire episodi di questo genere ci sarebbe l'installazione di una rete di protezione intorno ai giochi.