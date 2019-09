Rissa in piazza a Voltri, tre denunciati

Nel corso della serata di lunedì 16 settembre 2019 in piazza Lerda a Voltri tre persone, di cui una donna, hanno partecipato a una rissa, scaturita per futili motivi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. I militari, dopo aver separato i contendenti, li hanno identificati in un 40enne gravato di pregiudizi di polizia, la donna in una 45enne, anche quest'ultima gravata di pregiudizi di polizia e un 18enne, entrambi residenti a Novi Ligure.

A conclusione degli accertamenti, i tre sono stati denunciati per rissa. Il 40enne, oltre a riportare lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 31 centimetri, poi sequestrato.