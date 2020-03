Voltri, ad aprile il ripascimento della spiaggia: «Protezione in mare più complesse»

Partiranno ad aprile i lavori di ripascimento della spiaggia di Voltri, un intervento che dovrebbe durare circa un mese e che dovrebbe dunque consentire l’utilizzo del litorale entro l’inizio della stagione estiva.

Se ne è parlato in consiglio comunale, quando la consigliera comunale Lorella Fontana, quota Lega, ha affrontato l'argomento della spiaggia e anche quello delle barriere da attuare per proteggere la passeggiata Roberto Bruzzone che - con la sua pavimentazione in legno - era stata letteralmente devastata dalla furia delle onde nell'ottobre 2018. E, in seguito, si era dato il via a un ripascimento della spiaggia che però aveva suscitato diverse polemiche per il materiale utilizzato, giudicato dai cittadini inadatto. Per questo il Comune ha deciso di cambiare materiale.

«Consci delle problematiche dello scorso anno abbiamo pianificato con largo anticipo il ripascimento - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Piciocchi - Utilizzeremo materiali di cava, perché lo scorso anno era stata contestata proprio la provenienza del materiale utilizzato per il ripascimento. Abbiamo già acquisito la fornitura e potremmo già domani mattina avviare l’opera, ma avrebbe poco senso: lo avvieremo ad aprile, mese in cui inizierà anche la demolizione dell’edificio di calcestruzzo devastato dalla mareggiata dell’ottobre 2018».

Più complessa, invece, la situazione degli interventi per proteggere spiaggia e lungomare dalle mareggiate: «La realizzazione delle opere di difesa a mare sono di competenza dell’Autorità di Sstema Portuale, che stiamo sollecitando - ha proseguito Piciocchi - Deve essere realizzata una diga e deve essere costruito un pennello in massi naturali a ponente della foce del torrente Leira. L’Autorità di Sistema Portuale ha in programma questi interventi per il 2021, ma siamo consapevoli di dover aumentare il nostro livello di pressione e lo faremo».