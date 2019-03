Rapina al supermercato a Voltri, arrestato

La polizia ha arrestato un marocchino di 39 anni per il reato di rapina. Quest'ultimo in via Don Giovanni Verità è entrato all'interno di un supermercato, ha prelevato alcuni generi alimentari, per un valore di circa 20 euro, ed ha cercato di uscire senza pagare.

Un addetto alla vigilanza, che non l'aveva mai perso di vista, lo ha però bloccato immediatamente e il 39enne, senza reagire, ha riconsegnato spontaneamente quanto aveva rubato. All'arrivo della volante del commissariato Sestri Ponente l'uomo ha però cercato di scappare, colpendo e spintonando gli agenti per guadagnarsi la fuga.

Fissata per questa mattina la direttissima.