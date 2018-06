Voltri, ruba nel supermerdato e aggredisce il direttore: arrestato per rapina

Nella giornata di venerdì, a Voltri, i carabinieri hanno arrestato un rapinatore senegalese di 46 anni, volto già noto alle forze dell'ordine, residente nel centro storico cittadino.

L’uomo, all’interno del supermercato PAM, dopo aver rubato cosmetici e profumi per un valore di circa 200 euro, per riuscire a scappare, ha aggredito il direttore del supermarket, causandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.