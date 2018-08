Si perdono nei boschi sopra Voltri, ragazzini trovati grazie a WhatsApp

Si dice che gli adolescenti passino troppo tempo attaccati allo smartphone, ma stavolta è stato proprio il cellulare a salvare due ragazzini che nella notte tra giovedì e venerdì si sono persi nei boschi tra Fiorino e Sambuco, sulle alture di Voltri.

I due giovanissimi, usciti per un’escursione, hanno provato ad accorciare il percorso per rientrare passando attraverso i fitti boschi della montagna, ma hanno finito per perdersi. Intorno alle 22, spaventati e infreddoliti, hanno quindi contattato i Vigili del fuoco, che hanno chiesto loro di inviare via WhatsApp la loro posizione.

Grazie ai dati Gps forniti tramite smartphone, la squadra di Multedo è riuscita a individuare, in linea d’aria, la posizione dei ragazzini, anche se il recupero è stato difficile a causa della zona impervia in cui si erano addentrati. Dopo lunghe ore di ricerca, intorno alle 2.30 la coppia di amici è stata individuata, recuperata e riportata a casa incolume.