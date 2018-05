Voltri, i residenti scendono in campo per ripulire la spiaggia

Dove non arrivano le istituzioni, arriva la forza di volontà. E così, i residenti di Voltri hanno deciso di rimboccarsi le maniche e si sono dati appuntamento sabato 19 maggio per una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia, la stessa che tra qualche settimana (meteo permettendo) ospiterà famiglie e bambini ansiosi di trascorrere qualche ora in riva al mare.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Amici del Capolinea e patrocinata dal Municipio Ponente con la collaborazione di Amiu, arriva dopo il grido d’allarme dello stesso Municipio, che aveva sottolineato a inizio maggio come una delle ultime grandi spiagge libere di Genova fosse ancora in balia del degrado: colpa della mareggiata dello scorso dicembre, e del ritardo nel ripascimento (di competenza dell’Autorità Portuale), fattori che rischiano di rendere l’arenile inaccessibile.

Da qui la decisione dell’associazione Amici del Capolinea di darsi da fare per bonificare almeno il tratto all’altezza della foce del Cerusa: Tiriamoci su le maniche e tutti insieme come ogni anno ripuliamo la spiaggia - è l’appello lanciato anche sui social - perché è la nostra spiaggia, e abbiamo il compito di preservarla se vogliamo continuare a farci giocare i nostri bambini.

L’appuntamento è quindi per le 9 di sabato mattina dotati di guanti e scarpe chiuse, per una sessione di pulizia intensiva accompagnata da un rinfresco a base di focaccia e bibite per ristorare i volontari. La speranza è che l’iniziativa si allarghi a tutta la spiaggia di Voltri, e che il lavoro svolto non vado in fumo con l’inizio della stagione estiva e il ritorno dei bivacchi in notturna, che spesso lasciano l’arenile in pessime condizioni.