Voltri, tragedia della solitudine: non si faceva vedere da giorni, era morta in casa

Tragedia della solitudine a Voltri, dove sabato pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Multedo sono intervenuti in via Profumo per soccorrere un'anziana signora.

L'allarme è partito dai vicini di casa che non vedevano da giorni la donna, e allora, preoccupati, hanno chiesto aiuto.

Purtroppo, una volta entrati nell'appartamento, i pompieri hanno trovato l'anziana deceduta. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e la mortuaria.