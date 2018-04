Entra in casa di notte per rubare, due poliziotti feriti

La Polizia ha arrestato un topo di appartamento in via Voltri nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 aprile intorno all'una e quaranta. L'uomo si era introdotto all’interno di un’abitazione al primo piano di uno stabile arrampicandosi lungo il tubo del gas, ma è stato visto da un cittadino che ha informato la centrale operativa della Polizia.

Doppio tentativo di fuga

Alcuni equipaggi delle volanti dell’Upg e del Commissariato Cornigliano sono intervenuti sul posto e hanno intercettato il ladro che, vistosi scoperto, ha tentato la fuga lanciandosi nel cavedio del palazzo attraverso una finestra e nascondendosi sotto una scala di metallo. Gli agenti lo hanno convinto ad uscire dal nascondiglio ma, mentre lo stavano portando verso l’auto di servizio, l’uomo ha tentato di nuovo la fuga scalciando e dimenandosi, tanto da procurare lesioni a due agenti (cinque giorni di prognosi dopo le cure dei medici).

L'arresto

L’appartamento visitato dal ladro aveva le stanze completamente a soqquadro e una porta finestra forzata da un grosso cacciavite trovato sul posto. Su un mobile vi era un sacchetto con la refurtiva pronta da portar via. L’uomo, un 30enne di origini albanese presente in maniera irregolare in Italia e pluripregiudicato è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi.