Fiamme sulle alture di Voltri, secondo rogo in due giorni

Secondo incendio nel giro di due giorni sulle alture di Voltri, all’altezza di via Serrea: nel pomeriggio di giovedì ha nuovamente preso fuoco un’area boscosa che già mercoledì era stata data alle fiamme, ancora non è chiaro se per cause accidentali, magari un falò sfuggito al controllo o in maniera dolosa.

L’allarme è scattato intorno alle 15, e sul posto sono stati chiamate tre squadre di vigili del fuoco e due di volontari antincendio boschivo, che sono stati costretti a chiedere il supporto dell’elicottero a causa della zona molto impervia.

L’intervento di spegnimento e contenimento delle fiamme è durato circa 3 ore, e intorno alle 18 sul posto erano ancora presenti i soccorsi per monitorare la zona e accertarsi che il rogo non riprenda vigore.