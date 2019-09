Voltri, auto in fiamme sull'Aurelia

Attimi di paura nel pomeriggio di venerdì in via Rubens, a Voltri, dopo che un’auto che stava viaggiando in direzione centro città ha preso fuoco.

L’incendio è divampato all’altezza del bivio con la strada che porta a Crevari, tra Vesima e Voltri.

Sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza, ma non ci sono fortunatamente stati feriti. La strada è stata chiusa al traffico su una corsia per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, con conseguenze sul traffico.