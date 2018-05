Voltri, cantiere per la fibra ottica danneggia tubo del gas

Ennesimo danno causato da un cantiere di posa della fibra ottica. Questa volta è successo a Voltri, in via Camozzini, dove la rottura di un tubo ha lasciato le vie limitrofe senza gas e causato forti disagi alla viabilità nella giornata di ieri, luendì 21 maggio.

Sul posto sono dovuti intervenire la polizia Municipale, i vigili del Fuoco e i tecnici Ireti per ripristinare il danno. L’assessore municipale del Ponente Matteo Frulio, dalla sua pagina Facebook, ha lanciato un appello per una corretta gestione di questi cantieri che troppo spesso causano disagi ai cittadini e non rispettano le norme di sicurezza. Matteo Frulio ha documentato i lavori postando le foto della posa in opera delle grate, che sono state sistemate senza la presenza di vigili e ingombrando i marciapiedi con voluminosi pesi reggi-griglia. Il commento dei cittadini è unanime: "La città é martoriata, le strade rovinate, dopo i lavori restano pericolese buche e durante si verificano pesanti disagi alla viabilità".

Soltanto qualche giorno fa a Sampierdarena un altro danno: la posa della fibra ha rotto un tubo in salita Belvedere causando un fiume d'acqua.