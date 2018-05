Rasoi nascosti negli slip, ladro arrestato a Voltri

È entrato dentro un supermercato di via Don Giovanni Verità a Voltri e, dopo essersi infilato negli slip alcune confezioni di rasoi, per un valore di 42 euro, ha cercato di uscire senza pagare. Un addetto alla vigilanza, che non lo aveva perso di vista durante il suo gesto, lo ha però bloccato quando le barriere antitaccheggio hanno suonato.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato il 33enne di origini marocchine per il reato di furto aggravato. L'uomo, con svariati precedenti di polizia, è stato processato per direttissima questa mattina.