Razzie su auto parcheggiate a Voltri, 22enne torna in carcere

Ieri mattina i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato italiano, J. C. di 22 anni, residente a Pra'. L'arresto è maturato a seguito di un'attività d'indagine avviata nel mese di aprile 2018, dopo che nella notte del 26 a Voltri erano stati commessi diversi furti (consumati e tentati) in danno di numerose autovetture parcheggiate in via Don Giovani Verità e vie limitrofe.

Complessivamente erano stati 10 i proprietari di autoveicoli colpiti dai ladri, che approfittando del buio avevano infranto i finestrini e poi rovistato all'interno dei veicoli in cerca di oggetti di valore, riuscendo ad asportare in tre autovetture un navigatore satellitare, un frontalino di un autoradio e un telepass per un valore complessivo di circa mille euro.

Nei giorni scorsi, grazie a una rapida indagine e alla presenza di un sistema di videosorveglianza, i militari sono riusciti a risalire all'autore e a identificarlo. Si tratta di un giovanissimo, di solo 22 anni, residente in via Novella, con al suo attivo una lunga serie di precedenti penali che da appena due mesi era stato scarcerato dopo aver scontato una lunga pena detentiva per evasione e rapina.

A seguito degli accertamenti svolti dai carabinieri, il gip del tribunale di Genova Baldini, su richiesta del pm Longo, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto pluriaggravato a carico dell'indagato, che è stata eseguita nella mattinata di ieri. I militari lo hanno rintracciato e arrestato nella sua abitazione del Cep, dove, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto parte della refurtiva.

Il giovane si trova ora rinchiuso nel carcere di Marassi. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se sia l'autore di altri furti su auto avvenuti tra aprile e maggio nell'estremo ponente di Genova.