Scarica rifiuti speciali sulle alture di Voltri, incastrato dalle telecamere

Aveva individuato un’area isolata sulle alture di Voltri dove scaricava regolarmente rifiuti speciali, smaltendoli illegalmente a bordo di un furgone che guidava senza patente, ma è stato scoperto da una pattuglia della Municipale, che lo ha denunciato.

È successo lo scorso 25 luglio in via dei Giovi Superiore, poco distante dal Santuario di Nostra Signora delle Grazie, a bordo dell’autocarro un italiano che non si era accorto di avere perso del materiale per strada. Proprio i detriti individuati sulla carreggiata hanno attirato l’attenzione di una pattuglia del settimo distretto in servizio serale, che ha seguito le tracce proseguendo lungo la via e scoprendo a pochi km di distanza un autocarro carico di detriti, fermo a bordo strada.

Alla richiesta di spiegazioni, il conducente ha negato di avere scaricato materiale illegalmente, ma grazie all’intervento dei colleghi della sezione Ambientale, che hanno visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona (posizionate proprio per combattere le discariche abusive) hanno incrociato i dati presenti in banca dati scoprendo diversi episodi che hanno portato alla luce un’attività continuata e abusiva di trattamento rifiuti speciali: l’uomo si occupava di raccoglierli, trasportarli e poi abbandonarli in aree isolate, guidando l’autocarro pur essendo privo di patente da oltre un anno.

Il conducente, oltre alle violazioni relative al Codice della Strada, è stato dunque denunciato ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006 (Testo Unico delle norme ambientali), mentre il veicolo è stato svuotato del carico da Amiu e sequestrato in vista della confisca. Anche i rifiuti sono stati sequestrati e messi in sicurezza da Amiu in attesa di analisi ed eventuali ulteriori addebiti penali in caso di presenza tra i rifiuti di materiali pericolosi.