Piovono calcinacci dal viadotto, chiusa la provinciale del Turchino

La strada provinciale 456 del Turchino è stata chiusa al traffico per il crollo di alcuni calcinacci dal viadotto autostradale sovrastante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, oltre a personale di Autostrade per l'Italia.

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco e la centrale operativa del 118 non ci sono feriti.

A seguito della caduta dei calcinacci, via Ovada - che da Voltri porta a Mele - è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto, Vigili del Fuoco, Vigili del Distretto Ponente, Autostrade per effettuare le verifiche del caso. «Non sarà una cosa breve» scrive sui social Matteo Frulio, assessore nel Municipio Ponente. Per andare verso Mele, attualmente, si può passare in zona "Colletti" o da Branega. In alternativa, essendo strade non facili, si può passare per l'autostrada A26 - che è normalmente percorribile - e uscire a Masone. La strada di via Molinetto di Voltri è carrabile solo in un tratto (l'altro è chiuso causa frana).

L'episodio ha destato particolare apprensione alla luce di quanto accaduto lo scorso 14 agosto quando il ponte Morandi è collassato, provocando 43 vittime.

Gallery