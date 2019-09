Cartucce e polvere da sparo, denunciato ventenne

Nel corso della serata di martedì 24 settembre 2019 in via alle Sorgenti Sulfuree a Voltri un equipaggio dell'aliquota Radiomobile della compagnia carabinieri di Arenzano ha fermato per un controllo alla guida della propria autovettura un ventenne, gravato di pregiudizi di polizia.

Il giovane ha da subito tradito un evidente nervosismo, che ha trovato successiva giustificazione nell'esito della perquisizione del mezzo, dove i carabinieri, nascosti all'interno del cassetto del cruscotto, hanno trovato 11 cartucce a pallini calibro 12. Perquisita anche l'abitazione del ragazzo, i militari hanno trovato altre 10 cartucce a pallettoni calibro 12, 23 grammi di polvere da sparo e 116 grammi di pallini per il confezionamento delle cartucce, il tutto sequestrato.

Il ventenne è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.