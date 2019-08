Voltri, sulla spiaggia tornano i cani bagnini

Tornano i cani bagnini sulla spiaggia di Voltri. Anche quest’anno, infatti, il Municipio Ponente ha deciso di aderire al progetto “Spiagge sicure”, accogliendo i bagnini a quattro zampe della Scuola Italiana Cani Salvataggio e i loro istruttori sull’arenile per sorvegliare chi lo frequenta.

Gli eroici quattro zampe saranno sulla spiaggia di Volri tutte le domeniche di agosto e anche giovedì 15, Ferragosto, in previsione dell’afflusso di bagnanti.

Il progetto, portato avanti con la collaborazione della Capitaneria di Porto, dura ormai da oltre 10 anni ed è diventato una sorta di “appuntamento” irrinunciabile per i voltresi e per chi frequenta abitualmente la spiaggia. Non soltanto in termini di sicurezza, ma anche per la gioia di vedere i cani bagnini gettarsi in acqua e sguazzare tra le onde.