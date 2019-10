Voltri, i vigili del fuoco salvano un asino caduto in un pozzo

Brutta avventura a lieto fine per l’asinello che sabato pomeriggio è caduto in un pozzo ed è rimasto intrappolato, sino a quando i vigili del fuoco non sono riusciti a sollevarlo e metterlo in salvo.

A intervenire sono stati i pompieri di Multedo, che su segnalazione di alcuni residenti di via delle Grazie sono accorsi per salvare l’animale, finito in un metro e mezzo di acqua.

Grazie al materiale Sag (Speleo Alpino Fluviale) e da soccorso acquatico, un vigile è stato calato munito di idrocostume, ha imbragato l'animale e lo ha poi sollevato sfruttando un cavalletto.

A parte un taglio sopra l'occhio causato dalla caduta, l'animale era in buone condizioni ed è stato restituito al legittimo proprietario.