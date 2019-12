Tasso d'interesse del 100%, arrestati due usurai

Ha accettato di ricevere in prestito 12mila euro con l'accordo di restituirne cinquemila in più. Poi si è trovato in difficoltà con i pagamenti e si è visto aggiungere una penale di 25 euro per ogni giorno di ritardo. Ma i finanzieri del comando provinciale di Genova sono intervenuti e hanno arrestato due persone, di nazionalità italiana, colte nell'atto di ritirare un assegno dalla propria vittima, alla quale avevano prestato del denaro applicando un tasso di interesse pari al 100% su base annua. Una terza persona è stata denunciata a piede libero.

È questo l'esito di un'articolata indagine operata dalle Fiamme Gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova, coordinata dalla procura della Repubblica del capoluogo ligure e volta al contrasto del fenomeno dell'usura. Dall'attività investigativa è emersa un'attività di concessione di prestiti a tassi usurari, gestita da un cittadino genovese, il 29enne F. R., dipendente di un'azienda privata.

L'attività svolta dai militari ha permesso di individuare e identificare la vittima, un cittadino italiano 52enne, che, versando in difficoltà economiche e finanziarie e non potendo rivolgersi ai canali di finanziamento ufficiali, aveva accettato il prestito di 12mila euro (somma fornita da C. M., una commerciante 54enne residente anch'essaa nel capoluogo ligure), impegnandosi a restituirne, dopo soli 5 mesi, ben 17mila euro.

Per evitare possibili contestazioni, era stata fatta sottoscrivere alla vittima una scrittura privata con la quale si attestava che la somma erogata era pari all'importo da restituire e che, dunque, il prestito era infruttifero.

A fronte di una temporanea difficoltà in cui si è trovata la vittima a rifondere il prestito, le è stata anche applicata una 'penale' di ulteriori 25 euro per ogni giorno di ritardo, tale da far lievitare ulteriormente il debito dell'usurato. I militari della guardia di finanza sono intervenuti proprio mentre i due usurai stavano riscuotendo, a Voltri, un assegno dalla loro vittima: sono stati arrestati e trasferiti nelle carceri di Marassi e Pontedecimo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il terzo soggetto denunciato è un libero professionista 29enne genovese.