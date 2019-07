Voltri, analizzato il materiale per il ripascimento della spiaggia

Il materiale utilizzato per il ripascimento della spiaggia di Voltri non contiene nulla di potenzialmente pericoloso per la salute umana. Dunque alcuni malesseri avvenuti in zona nei giorni scorsi non possono essere riconducibili ai lavori in spiaggia.

La certezza arriva dopo che il Comune ha reso nota un'analisi effettuata da Cpg Lab, che evidenzia come il 99,8 per cento del materiale utilizzato per il ripascimento stagionale della spiaggia di Voltri sia composto da ghiaia (68,01 per cento) e sabbia (31,78 per cento).

Solamente lo 0,20 è invece costituito da limo e argilla, così come da tabella allegata.

Gallery