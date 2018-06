Miasmi dalla Volpara, l'annuncio: «Entro il 2021 via il fangodotto»

Miasmi e Volpara: una problematica ormai nota da anni, più volte discussa alla ricerca di soluzione in grado di consentire la “convivenza” di un centro smaltimento rifiuti in una zona così densamente popolata come Staglieno. A tentare di dare una risposta concreta ha voluto provare dunque l’assessore comunale all’Ambiente e ai Rifiuti, Matteo Campora, che nel corso dell’ultima seduta del consiglio ha annunciato che per il sito Amiu di lungobisagno Dalmazia sarebbero in previsione interventi a breve e a lungo termine.

Il nodo fondamentale è sempre lo stesso: la Volpara, a oggi, ricopre un ruolo cruciale nel ciclo di smaltimento rifiuti a Genova, soprattutto dopo la chiusura di Scarpino, e gestisce l’indifferenziata dell’intera città all’interno delle 10 fosse da cui i camion “attingono” poi per trasportare i rifiuti fuori regione. Ovviamente, il periodo di stazionamento nelle fosse provoca miasmi che la presenza del fangodotto non fa che accentuare, soprattutto in estate, come sottolineato dal consigliere Franco De Benedictis, che si è fatto portavoce a Tursi delle richieste dei residenti: «Ci sono fasce orarie, principalmente quella delle 9.30 e delle 20.30, in cui non è possibile aprire la finestra per il fortissimo fetore che ammorba l’aria. Vorrei sapere - ha concluso - quali sono gli “interventi di mitigazione” di cui ha recentemente parlato l’amministratore delegato di Amiu».

«La Volpara è un impianto necessario all’interno del sistema di smaltimento rifiuti, ma dev’essere spostata - ha replicato Campora - Lo spostamento è sicuramente una priorità, ma è necessario trovare un altro sito. Un primo passo per migliorare la qualità della vita dei residenti è la demolizione del fangodotto, un impianto risalente agli anni ’70 che entro il 2021, con la costruzione del nuovo depuratore a Cornigliano, verrà dismesso,

Meno incisivi, ma nella speranza di Amiu e Comune comunque efficaci, i provvedimenti previsti a breve termine e finalizzati a ridurre i miasmi: «A oggi sono in funzione dei tunnel di aspirazione, ed è stata effettuata un’ulteriore manutenzione per controllare la tenuta delle porte - ha spiegato Campora - Entro il mese di giugno entrerà inoltre in funzione un nuovo sistema di chiusura automatica dei portoni di scarico, che oltre al sistema che impedisce più di due aperture alla volta predispone la chiusura automatica immediata del portone una volta che il mezzo si allontana».

Il prossimo 9 luglio, inoltre, si terrà una commissione dedicata che si svolgerà proprio all’interno della Volpara: Dobbiamo lavorare per il superamento dell’impianto individuando un nuovo sito - ha concluso Campora - Nel frattempo è fondamentale conoscerlo il meglio possibile».