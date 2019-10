Miasmi dalla Volpara, Campora spiega i motivi dei ritardi

Come di consueto anche il consiglio comunale di oggi è iniziato alle ore 14 con le interrogazioni a risposta immediata.



Da alcuni mesi i cittadini di Staglieno lamentano il problema dei miasmi provenienti dall’impianto di smaltimento dei rifiuti della Volpara. La questione non è passata inosservata al consigliere Luca Pirondini (M5S), che ha chiesto: «in merito all’area interessata dall’impianto Volpara si chiede di concordare e confermare quanto prima una data utile per un incontro pubblico in cui presentare il progetto atto a risolvere il problema dei miasmi che avrebbe dovuto essere illustrato entro il 15 ottobre come riferito dall’assessore Campora nella seduta di consiglio comunale del 26 settembre».



Per la giunta è intervenuto l'assessore Matteo Campora: «il tema della Volpara ha già impegnato l’amministrazione con innumerevoli incontri con i cittadini e con il municipio. Il ritardo è dovuto all’individuazione da parte dei tecnici delle opere da realizzare per superare l’impianto che oggi arreca questi disagi. I tempi si sono dilatati perché stiamo cercando delle soluzioni adeguate. Entro novembre - ha concluso l'assessore - dovremmo essere in grado di avanzare delle proposte. A questo proposito sarà mia cura sollecitare l’Amiu».