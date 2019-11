Volontari ripuliscono i Giardini di Plastica: «386 siringhe raccolte»

Hanno raccolto plastica, vetro, carta e indifferenziata. E centinaia di siringhe.

Sono i volontari di Genova's Cleaners che si sono dati appuntamento domenica 10 novembre ai Giardini Baltimora (conosciuti come Giardini di Plastica) in pieno centro città per una sessione di pulizia straordinaria, un'azione virtuosa di partecipazione attiva.

Il risultato? «83 sacchi di plastica, vetro, carta e indifferenziata e ben 386 siringhe raccolte. 25 cleaners hanno lavorato per 2 ore e mezza in questa spedizione che è stata quella in cui abbiamo raccolto più spazzatura» spiega lo staff di Genova's Cleaners su Instagram.

«Un grandissimo ringraziamento ai nostri due sponsor: Panetto Perfetto e Farmacia Piva che ci hanno fornito le pinze che serviranno in tutte le prossime spedizioni» concludono gli organizzatori della pulizia.

Chi vuole unirsi al gruppo di giovani volontari può farlo iscrivendosi al loro canale Telegram per scoprire tutte le informazioni sui prossimi ritrovi.