Volotea cancella il Genova - Olbia, 140 passeggeri restano a terra

Inizio vacanze all’insegna dei disagi per 140 passeggeri del volo Volotea Genova - Olbia che martedì sono rimasti bloccati all’aeroporto Colombo.

Il volo è stato cancellato a causa di un problema tecnico registrato sull’aereo al momento del previsto decollo dalla Sardegna, che è stato quindi annullato. La compagnia spagnola low-cost (che non è nuova a questo genere di episodi) ha trasferito alcuni passeggeri su un volo in partenza da Malpensa alle 21 accompagnandoli in pullman, mentre per gli altri, un centinaio circa, è stato necessario spostare la partenza ai prossimi giorni.

Inevitabili le proteste da parte di chi aveva già prenotato le strutture e ha dovuto riprogrammare l’intero viaggio. La compagnia si è scusata, ma per i passeggeri, accaldati e tenuti in attesa per diverse ore, i disagi sono stati estremi.