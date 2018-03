Da giugno un nuovo volo Genova - Tel Aviv

Ci sarà anche Tel Aviv tra le nuove destinazioni che potranno essere raggiunte dall’aeroporto di Genova.

La conferma arriva dall’assessore comunale alla Cultura e al Marketing territoriale, Elisa Serafini, che nella città israeliana è stata lo scorso febbraio e che appena tornata ha avviato le “trattative” per aggiungerla all’offerta del Colombo: «Un volo diretto Genova - Tel Aviv. Un sogno? No, un progetto che abbiamo realizzato insieme alla compagnia Israir. Genova si apre al mondo, e lo fa con un paese straordinario».

Il nuovo volo dovrebbe partire a metà giugno, anche se l’assessore non esclude che il banco di prova possa essere il 25 aprile, giorno in cui Bob Dylan sarà a Genova per un concerto attesissimo.

Tra le altre novità per il Colombo ci sono anche Bristol e Glasgow, sempre da giugno, e Copenaghen, Manchester e Madrid da fine marzo.